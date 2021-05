Giulia a Verissimo: “Le ragazze che mi bullizzavano mi hanno scritto dopo Amici” (Di sabato 22 maggio 2021) Grandi ospiti nella puntata di Verissimo in onda oggi 22 maggio 2021 e non poteva mancare anche la vincitrice di Amici 20. Parliamo ovviamente di Giulia Stabile che è stata una delle protagoniste della puntata di oggi del programma condotto da Silvia Toffanin. Oltre al momento magico dedicato alla sua storia con Sangiovanni e a questo amore che dovrà sbocciare anche fuori dalla scuola, c’è stato anche molto altro da raccontare. Già perchè anche se qualcuno continua a dire che Giulia sa solo ridere, in realtà la ballerina ha un mondo dentro tutto da scoprire. E oggi ha scelto di parlare anche di quando a scuola veniva bullizzata e di cosa è successo una volta finito Amici perchè quelle stesse persone che le hanno fatto tanto male in passato, sono tornate a farsi ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 22 maggio 2021) Grandi ospiti nella puntata diin onda oggi 22 maggio 2021 e non poteva mancare anche la vincitrice di20. Parliamo ovviamente diStabile che è stata una delle protagoniste della puntata di oggi del programma condotto da Silvia Toffanin. Oltre al momento magico dedicato alla sua storia con Sangiovanni e a questo amore che dovrà sbocciare anche fuori dalla scuola, c’è stato anche molto altro da raccontare. Già perchè anche se qualcuno continua a dire chesa solo ridere, in realtà la ballerina ha un mondo dentro tutto da scoprire. E oggi ha scelto di parlare anche di quando a scuola veniva bullizzata e di cosa è successo una volta finitoperchè quelle stesse persone che lefatto tanto male in passato, sono tornate a farsi ...

