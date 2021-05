Gazzetta: anche il Manchester City è su Fabian Ruiz (Di sabato 22 maggio 2021) L’Atletico Madrid e il Psg non sono gli unici club interessati a Fabian Ruiz: La Gazzetta dello Sport scrive che anche il Manchester City sarebbe pronto a compiere un investimento per il centrocampista spagnolo. Da questa cessione potranno arrivare almeno 40 milioni, che potranno anche essere reinvestiti. Ma se cambi allenatore il club dovrà puntare almeno su un uomo in mezzo che sia l’interprete della nuova filosofia di gioco e quindi richiesto dal tecnico. Dunque occorre tempo per focalizzare obiettivi primari. In ogni caso lo scouting del Napoli da tempo lavora su vari profili e uno che piace molto è quello del centrocampista belga del Bruges Charles De Ketelaere, classe 2001. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 22 maggio 2021) L’Atletico Madrid e il Psg non sono gli unici club interessati a: Ladello Sport scrive cheil Mstersarebbe pronto a compiere un investimento per il centrocampista spagnolo. Da questa cessione potranno arrivare almeno 40 milioni, che potrannoessere reinvestiti. Ma se cambi allenatore il club dovrà puntare almeno su un uomo in mezzo che sia l’interprete della nuova filosofia di gioco e quindi richiesto dal tecnico. Dunque occorre tempo per focalizzare obiettivi primari. In ogni caso lo scouting del Napoli da tempo lavora su vari profili e uno che piace molto è quello del centrocampista belga del Bruges Charles De Ketelaere, classe 2001. L'articolo ilNapolista.

Advertising

ZZiliani : Secondo voi, nella pagina celebrativa della #Champions vinta dalla #Juventus ormai una vita fa, si ritrova anche un… - Outsider882 : @LouGirardiReal @Gazzetta_it anche articolo sui soldi in piu.. però il problema è l'inter eh - edoardo_go : RT @ZZiliani: Secondo voi, nella pagina celebrativa della #Champions vinta dalla #Juventus ormai una vita fa, si ritrova anche una sola vol… - smf_dc : RT @sabrina__sf: Ed anche IL PASS VERDE, come l'app Immuni, se ne va a pu**ane! OGGI IN GAZZETTA UFFICIALE IL FERMO AL PASS VERDE DAL G… - roccosimonetta : RT @ZZiliani: Secondo voi, nella pagina celebrativa della #Champions vinta dalla #Juventus ormai una vita fa, si ritrova anche una sola vol… -

Ultime Notizie dalla rete : Gazzetta anche Rosberg: 'Lauda voleva che continuassi. Lasciai per aiutare la Mercedes' Vincere e lasciare all'apice. In pochi sono riusciti a congedarsi da vincenti. Tra questi c'è anche Nico Rosberg : il figlio di Keke, iridato a sua volta nel 1982, ha vinto il Mondiale di F1 nel 2016 al termine di un duello durissimo con Lewis Hamilton. Pochi giorni dopo la conquista del ...

Montolivo: 'Milan, l'Atalanta è arrabbiata. Romagnoli? Sarebbe servito più tatto' Certe corde vibrano anche se l'addio al calcio di Riccardo è stato un po' burrascoso. Abbiamo ... E segui la pagina di Gazzetta su Spotify! Milan: tutte le notizie Serie A: tutte le notizie Calcio: ...

Ruspa a idrogeno, la tecnologia Jcb anche per le auto La Gazzetta dello Sport Covid: quando arrivano i vaccini Curevac, Novavax, Sputnik e Sinovac. Caratteristiche ed efficacia Dei quattro vaccini anti-Covid sotto esame dell’Ema quello più vicino al traguardo sembra «Curevac, anche se - ha detto Marco Cavaleri, capo della strategia vaccinale dell’Ema - in effetti è un po' pr ...

Calcio: Fonseca; con Dzeko tutto risolto, Roma non era rotta ROMA, 22 MAG - "Siamo arrivati in semifinale di Europa League, questa è la dimostrazione che la squadra non si era rotta", così Paulo Fonseca nella sua ultima conferenza stampa prima della sfida con l ...

Vincere e lasciare all'apice. In pochi sono riusciti a congedarsi da vincenti. Tra questi c'èNico Rosberg : il figlio di Keke, iridato a sua volta nel 1982, ha vinto il Mondiale di F1 nel 2016 al termine di un duello durissimo con Lewis Hamilton. Pochi giorni dopo la conquista del ...Certe corde vibranose l'addio al calcio di Riccardo è stato un po' burrascoso. Abbiamo ... E segui la pagina disu Spotify! Milan: tutte le notizie Serie A: tutte le notizie Calcio: ...Dei quattro vaccini anti-Covid sotto esame dell’Ema quello più vicino al traguardo sembra «Curevac, anche se - ha detto Marco Cavaleri, capo della strategia vaccinale dell’Ema - in effetti è un po' pr ...ROMA, 22 MAG - "Siamo arrivati in semifinale di Europa League, questa è la dimostrazione che la squadra non si era rotta", così Paulo Fonseca nella sua ultima conferenza stampa prima della sfida con l ...