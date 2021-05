Fauci | il 40-50% dei dipendenti CDC e FDA rifiutano di vaccinarsi

(Di sabato 22 maggio 2021) Leggimi l’articolo ATTENZIONE!! NON PUBBLICATE SU FACEBOOK QUESTO POST PERCHE E’ A RISCHIO CENSURA Secondo il dottore il dottor Peter Marks, funzionario della FDA, almeno il 40% deidell’Istituto Nazionale di Allergia e Malattie Infettive e della Food and Drug Administration si rifiuta di ottenere il vaccino COVID-19. L’informazione è emersa durante un’audizione della commissione per la salute, l’istruzione, il lavoro e le pensioni del Senato che si è tenuta martedì. Durante l’udienza che si è tenuta per discutere gli sforzi per combattere la pandemia, il rappresentante Richard Burr ha chiesto a, Marks e al direttore del CDC Dr. Rochelle Walensky quale percentuale dei lorofosse vaccinata. Durante l’incontro siache Marks hanno stimato ...

Per Anthony Fauci, direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases degli Stati Uniti e consigliere della Casa Bianca nella lotta alla pandemia di coronavirus, la decisione dell'Ita ...L'immunologo americano ha parlato in occasione della cerimonia di conferimento dell'onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Queste le parole a Sky TG24 ...