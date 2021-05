Europei Budapest 2021 | record del mondo per Benedetta Pilato nei 50 metri rana

Advertising

Record del mondo nei 50 rana donne per Benedetta Pilato aglidi nuoto di. La pugliese ha nuotato in 29"30 nella semifinale stabilendo il nuovo primato mondiale della distanza.(Ungheria) - Record del mondo nei 50 rana femminile per la giovanissima azzurra Benedetta Pilato aglidi nuoto di. La 16enne pugliese ha nuotato in 29"30 nella semifinale, stabilendo il nuovo primato mondiale della distanza. Pilato, già argento iridato a Gwangju e campionessa europea ...Altro risultato storico per la compagine azzurra agli Europei Acquatici di Budapest 2021, dove in giornata Benedetta Pilato ha fatto registrare il record del mondo nei 50 metri rana.Nuoto, le parole di Benedetta Pilato dopo il record del mondo dei 50 rana agli Europei di Budapest 2021: "Non ho ancora realizzato" ...