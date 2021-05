Draghi: “Tra 2 mesi forse via le mascherine”: la luce in fondo al tunnel (Di sabato 22 maggio 2021) Mario Draghi conclude il Global Health Summit con una battuta che però suona di buon auspicio: “Se possiamo togliere le mascherine? Ancora no, ma magari tra un paio di mesi..”. Con 20 milioni di italiani già immunizzati, raggiungere la tanto agognata immunità di gregge non è più un’utopia, ma piano piano sta iniziando a diventare una realtà concreta. Alla Stampa, Fabrizio Curcio, capo della protezione civile, ha affermato: “La luce in fondo al tunnel si vede eccome, ci stiamo riprendendo la nostra normalità, ma questo virus va sempre rispettato nella sua drammaticità. Solo la gradualità nel ripartire ci consente di capire a cosa andiamo incontro”. Nel frattempo, si valuta anche l’opzione di “fare richiami annuali”. “Abbiamo 20 milioni di persone protette, soprattutto nelle ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 22 maggio 2021) Marioconclude il Global Health Summit con una battuta che però suona di buon auspicio: “Se possiamo togliere le? Ancora no, ma magari tra un paio di..”. Con 20 milioni di italiani già immunizzati, raggiungere la tanto agognata immunità di gregge non è più un’utopia, ma piano piano sta iniziando a diventare una realtà concreta. Alla Stampa, Fabrizio Curcio, capo della protezione civile, ha affermato: “Lainalsi vede eccome, ci stiamo riprendendo la nostra normalità, ma questo virus va sempre rispettato nella sua drammaticità. Solo la gradualità nel ripartire ci consente di capire a cosa andiamo incontro”. Nel frattempo, si valuta anche l’opzione di “fare richiami annuali”. “Abbiamo 20 milioni di persone protette, soprattutto nelle ...

