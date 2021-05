DIRETTA Giro d’Italia | Monte Zoncolan LIVE | vanno via in undici | ci sono due compagni di Nibali e Ciccone

(Di sabato 22 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA2021 12.14 Il drappello davanti continua a guadagnare qualcosa, ma nel gruppo non sifermati gli scatti. 12.12 Attacchi a ripetizione per la compagine spagnola, si muove anche la Maglia Ciclamino di Peter Sagan. 12.11 Ora la Movistar prova a lanciarsi all’attacco: c’è Dario Cataldo. 12.10 Gli 11 al comando hanno al momento una trentina di secondi di margine, ma il gruppo non si è ancora fermato. 12.08 190 chilometri al traguardo. 12.06 Ripreso un drappello di contrattaccanti nel quale era presente anche Bouchard. 12.04 Ora anche Narvaez e Puccio a dar manforte all’inseguimento. Gruppo che comunque è a soli 25”. 12.03 Davanti troviamo: 1 33 PONOMAR Andrii +1:58:32 2 57 TRATNIK Jan +1:41:57 3 86 ROCHAS ...

il30filosofo : In diretta dal Giro d'Italia segnalo un Bernal che ha studiato l'arrivo sullo Zoncolan @partenopeppe - sportface2016 : #GirodItalia2021, via alla 14^ tappa con arrivo sull'attesissimo #Zoncolan: segui qui il LIVE - infoitsport : GIRO D'ITALIA 2021. LA TAPPA DELLO ZONCOLAN, SEGUI LA DIRETTA - infoitsport : Giro d'Italia, la 14ª tappa Cittadella-Monte Zoncolan. Si parte | La diretta - infoitsport : GIRO D'ITALIA 2021. LA TAPPA DELLO ZONCOLAN, SEGUI LA DIRETTA -

Ultime Notizie dalla rete : DIRETTA Giro

D'ITALIA 2021: SI COMINCIA Tutto è pronto per la quattordicesima tappa Cittadella - Monte Zoncolan deld'Italia 2021 . Questa è la prima vera frazione di alta montagna dell'edizione ...... e che ci ha portati dritti a Beppe Grillo, alle minchiate della democraziae del doppio ... poi l'assessore, magari un passaggio in una municipalizzata, unin Provincia o in Regione, e se ...I big non si nasconderanno e proveranno l'affondo. 11:48 - 22 mag Allunga Campenaerts — Subito grande velocità alla partenza. 11:19 - 22 mag Le prime immagini — Tantissimi gli appassionati presenti al ...Oggi, sabato 22 maggio 2021, tornerà sulle reti Rai il Giro d’Italia 2021 con la tredicesima tappa, Cittadella-Monte Zoncolan, in onda integralmente in diretta. Questa edizione dello storico Giro, la ...