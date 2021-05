De Laurentiis in hotel con la squadra | a fine partita proverà un nuovo approccio con Gattuso

(Di sabato 22 maggio 2021) La presenza di Aurelio Deincon la, alla vigilia del match più importante della stagione per centrare la qualificazione in UEFA Champions League, è un chiaro segnale di full focus sulla sfida anche da parte della dirigenza. Tutti si aspettano grandi cose domani in campo e non unaattendista del risultato di altri campi, mentre, Aurelio Deprepara anche l’attacco finale per provare a convincere Gennaroa restare sulla panchina azzurra. “A quel punto la palla passerebbe nelle mani del tecnico” si legge sull’edizione odierna di TuttoSport. Sedecidesse di non continuare la sua avventura al Napoli, la palla passerà poi nelle mani del patron azzurro che dovrà sperare in un’altra scelta fortunata.

E certe sortite gliele avrà sicuramente perdonate Aurelio De, il quale non ha fatto ... Cert'è, quando il Napoli ritirò la maglia numero 10 e Ferlaino andò in undi Roma per consegnare ...Stavolta di certo tra le mura deli giocatori partenopei avranno festeggiato non poco: da qui il monito arrivato via Twitter da Aurelio De. In effetti, non è ancora fatta e quanto ...Da mesi si parla dell'addio di Hysaj, ma secondo Il Mattino, De Laurentiis farà un'offerta all'ultimo per strappare il rinnovo del terzino.“ Il Napoli ha superato una notte di ansie provocate dalla vittoria della Juve sull’Inter. Non è andata come tre anni fa a Firenze, con lo scudetto che fu perso in albergo se ...