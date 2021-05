Cari luminari e intellettuali dei nostri giorni | chiedete chi viene a cena prima di accettare l’invito

(Di sabato 22 maggio 2021) In televisione, l’abitudine a far confrontare persone con diversi background culturali e professionali non è certo una novità. Se il contesto lo consente, o lo richiede, questa soluzione non solo non scandalizza nessuno, ma risulta anzi divertente. Se si parla infatti di calcio, cibo, gossip, o altri argomenti leggeri, il confronto tra l’esperto e la famosa casalinga di Voghera (la vox populi) fa parte della natura pop della TV. Se però si discute di medicina, scienza, immigrazione, o altri temi seri che richiedono un bagaglio di conoscenze minime condivise, il giochino del “sentiamo cosa ne pensa l’amico da casa” è molto pericoloso. Pericoloso perché la televisione è piatta e tende a mettere tutto sullo stesso piano, senza distinzioni di profondità. Vent’anni di dibattiti, in cui professionisti stimati e dilettanti allo sbaraglio sono stati messi sullo stesso palco a parlare di ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Cari luminari

Il Fatto Quotidiano

... dopo esser stato assistente di diversi, ha prestato servizio in vari ospedali in tutto il ... La salma riposa ora accanto ai suoinella tomba di famiglia del cimitero monumentale di Milano....nei giorni scorsi a 95 anni. Medico chirurgo di assoluta competenza, si laurea giovanissimo all'Università di Milano con il massimo dei voti e, dopo esser stato assistente di diversi, ...Le previsioni per l'oroscopo del 21 maggio per i nati sotto il segno della Vergine, sta iniziando per voi un buon periodo di recupero dopo alcune fatiche eccessive ...Le previsioni per l'oroscopo del 18 maggio per i nati sotto il segno del Toro, la giornata non inizierà nel migliore dei modi, ma andrà progressivamente meglio ...