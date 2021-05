Uomini e donne gossip, Gemma Galgani balla in coulotte: scoppia la lite tra Armando e Nicola (Di venerdì 21 maggio 2021) Uomini e donne è al centro dell’attenzione mediatica per dei colpi di scena che si sono registrati al trono over. In primis la scelta di Aldo Farella di chiudere i rapporti con Gemma Galgani, con la conseguente rivincita della dama che, ballando in coulotte, si aggiudicherà voti alti nel momento della sfilata, tanto da scatenare il disappunto di Tina Cipollari, e l’insinuazione su una presunta omosessualità top-secret che Armando Incarnato ha sferrato a Nicola Vivarelli. Il tutto si registra alla nuova puntata del dating-show e suscita la palpabile delusione in studio di Gemma per la rottura con Aldo e la reazione inaspettata e stizzita della conduttrice Maria De Filippi rispetto all’affronto in studio di Armando su ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 21 maggio 2021)è al centro dell’attenzione mediatica per dei colpi di scena che si sono registrati al trono over. In primis la scelta di Aldo Farella di chiudere i rapporti con, con la conseguente rivincita della dama che,ndo in, si aggiudicherà voti alti nel momento della sfilata, tanto da scatenare il disappunto di Tina Cipollari, e l’insinuazione su una presunta omosessualità top-secret cheIncarnato ha sferrato aVivarelli. Il tutto si registra alla nuova puntata del dating-show e suscita la palpabile delusione in studio diper la rottura con Aldo e la reazione inaspettata e stizzita della conduttrice Maria De Filippi rispetto all’affronto in studio disu ...

