Spaccia droga dalla finestra mentre è ai domiciliari: 40enne arrestato a Secondigliano (Di venerdì 21 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Secondigliano, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Francesco Agello hanno notato una persona che sostava sotto la finestra di un’abitazione e, dopo un breve colloquio con un uomo che si era affacciato, ha ricevuto qualcosa in cambio di denaro e si è allontanata. I poliziotti sono entrati nell’appartamento dello Spacciatore dove hanno rinvenuto 11 involucri contenenti 2,5 grammi circa di cocaina e 35 euro. Raffaele De Biase, 40enne napoletano sottoposto agli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nella stessa serata gli operatori, nel transitare in via del Cassano, hanno notato ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 21 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Francesco Agello hanno notato una persona che sostava sotto ladi un’abitazione e, dopo un breve colloquio con un uomo che si era affacciato, ha ricevuto qualcosa in cambio di denaro e si è allontanata. I poliziotti sono entrati nell’appartamento dellotore dove hanno rinvenuto 11 involucri contenenti 2,5 grammi circa di cocaina e 35 euro. Raffaele De Biase,napoletano sottoposto agli arrestiper reati in materia di stupefacenti, è statoper detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nella stessa serata gli operatori, nel transitare in via del Cassano, hanno notato ...

Advertising

zazoomblog : Spaccia droga dalla finestra mentre è ai domiciliari: 40enne arrestato a Secondigliano - #Spaccia #droga #dalla… - anteprima24 : ** Spaccia droga dalla finestra mentre è ai domiciliari: 40enne arrestato a #Secondigliano **… - Torrechannelit : Napoli – Spaccia dalla finestra, arrestato 40enne. Trovato con droga, in manette 34enne - T7TorreSette : #Napoli - Ai domiciliari, spaccia droga dal balcone: trasferito in carcere - blogsicilia : #notizie #sicilia Va a vivere in una casa abbandonata e spaccia, droga nascosta in una trave, arrestato -… -