Sheikh Jarrah | il centro delle proteste palestinesi

amnestyitalia : Ovunque in questo momento i palestinesi, compresi gli abitanti del quartiere di Sheikh Jarrah, stanno chiedendo al… - rubio_chef : Ecco le provocazioni dell’esercito occupante????. Alla Porta di Damasco (granate assordanti lanciate contro un pacifi… - welikeduel : Mohammed El-Kurd, scrittore e poeta palestinese residente a Sheikh Jarrah. La sua famiglia è una di quelle che rien… - oneironut : RT @DanieleMaisto83: #Gaza è rasa al suolo. Più di 1700 feriti, 230 morti tra cui 64 bambini, 38 donne e 17 anziani. Intere famiglie cancel… - EREpifania : @QuanteStorieRai Sfratti Sheikh Jarrah decisi dal tribunale de che? Questo è tifo sionista Augias! -

Ultime Notizie dalla rete : Sheikh Jarrah

6 maggio La Corte suprema israeliana decide lo sgombero di sette famiglie da, un quartiere di Gerusalemme est. Le proteste degenerano in violenze tra manifestanti palestinesi e gruppi ...Gli scontri, come noto, sono scoppiati in seguito alle proteste dei palestinesi che abitano nel quartiere di, a Gerusalemme est. Questo quartiere è abitato prevalentemente da arabi ed è ...Sheikh Jarrah è il cuore della disfatta palestinese, miccia improvvisa delle proteste che hanno portato alla recente escalation.Il messaggio del Collettivo Femminista Palestinese: "Dalla Galilea fino a Gaza, mettete in luce la geografia della Palestina, a dispetto della brutalità militare e dell'impunità internazionale. Sosten ...