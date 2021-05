Niente Napoli per Galtier: ad un passo l’accordo con il Nizza (Di venerdì 21 maggio 2021) Era uno dei nomi accostati al Napoli per il post Gattuso, ma alla fine pare che l’affare non si farà. Parliamo di Christophe Galtier, attuale tecnico del Lille ma con la valigia pronta, nonostante gli basti vincere l’ultima gara di campionato per vincere il titolo in Ligue 1. Infatti, secondo quanto rivelato dai colleghi di Sky Sport, l’allenatore francese dovrebbe continuare a lavorare in Ligue 1. I contatti con il Nizza sono in fase molto avanzata e a breve potrebbe arrivare la firma con il suo nuovo club. Leggi su spazionapoli (Di venerdì 21 maggio 2021) Era uno dei nomi accostati alper il post Gattuso, ma alla fine pare che l’affare non si farà. Parliamo di Christophe, attuale tecnico del Lille ma con la valigia pronta, nonostante gli basti vincere l’ultima gara di campionato per vincere il titolo in Ligue 1. Infatti, secondo quanto rivelato dai colleghi di Sky Sport, l’allenatore francese dovrebbe continuare a lavorare in Ligue 1. I contatti con ilsono in fase molto avanzata e a breve potrebbe arrivare la firma con il suo nuovo club.

Advertising

forumJuventus : #Abisso, quello che in #JuveBenevento non vide un rigore gigantesco su Chiesa senza essere nemmeno richiamato al va… - ZZiliani : Ora che il verme ha fatto il buco nella mela del #Milan (ma poteva accadere al #Napoli, non cambia nulla), procuran… - sportli26181512 : #UltimeNewssulCalciomercatoNapoli SKY conferma – Niente Napoli per Galtier, accordo con il Nizza per il tecnico: SK… - ottochannel : Niente Salva Napoli, Manfredi verso la rinuncia - JosiphOliver : RT @tuttonapoli: Sky - Niente Napoli per Galtier: il francese ha chiuso con un altro club -