Mutuo prima casa, le agevolazioni per i giovani under 36 (Di venerdì 21 maggio 2021) Il decreto Sostegni Bis inserisce alcune agevolazioni legate al Mutuo per la prima casa per i giovani under 36. Con il decreto Sostegni Bis del 20 maggio 2021, il governo Draghi guarda ai giovani: la novità più importante in tal senso sono le agevolazioni sul Mutuo per la prima casa. Il Presidente del Consiglio ha ribadito quelli che sono i suoi obiettivi: i giovani devono avere una casa e un lavoro stabile. E il governo intende continuare a lavorare in entrambe le direzioni. Decreto Sostegni Bis, le misure per i giovani “Sono destinate complessivamente risorse per 1,4 miliardi di euro per i giovani, il sistema scolastico e la ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 21 maggio 2021) Il decreto Sostegni Bis inserisce alcunelegate alper laper i36. Con il decreto Sostegni Bis del 20 maggio 2021, il governo Draghi guarda ai: la novità più importante in tal senso sono lesulper la. Il Presidente del Consiglio ha ribadito quelli che sono i suoi obiettivi: idevono avere unae un lavoro stabile. E il governo intende continuare a lavorare in entrambe le direzioni. Decreto Sostegni Bis, le misure per i“Sono destinate complessivamente risorse per 1,4 miliardi di euro per i, il sistema scolastico e la ...

