Massimo Lopez: chi è, età, carriera, chi è la moglie, Instagram, Tullio Solenghi (Di venerdì 21 maggio 2021) Tutto pronto per una nuova imperdibile puntata di Top Dieci, il varietà gioco condotto da Carlo Conti e in onda questa sera su Rai 1. Una squadra sarà composta da Enrico Montesano, Massimo Lopez e Tullio Solenghi. Massimo Lopez: chi è, età, carriera Massimo Lopez è nato ad Ascoli Piceno l'11 gennaio del 1952 da genitori napoletani. All'età di 11 anni Massimo si è trasferito a Roma. Si è formato presso la scuola del Teatro Stabile di Genova e assieme a Tullio Solenghi e Anna Marchesini nel 1982 ha fondato il celebre gruppo teatrale 'Il Trio'. Il loro primo lavoro di successo è Helzapoppin su Radio 2. Massimo Lopez ha lavorato con il Trio dal 1982 al ...

