Intervista a Ranieri Guerra | Mi aspettavo la difesa di Oms e Speranza Sileri sapeva

(Di venerdì 21 maggio 2021) Si aspettava ladel suo ministroe della sua Organizzazione mondiale della sanità,, l’inviato speciale per l’emergenza Covid in Italia, attualmente direttore vicario dell’agenzia delle Nazioni Unite, di cui chiede - in un’all’HuffPost nel giorno del Global Health Summit di Roma- una riforma necessaria e una depoliticizzazione. E lancia un’accusa al viceministro, dopo mesi di silenzio mentre continuavano le polemiche legate al mancato piano pandemico sollevato dal caso Zambon, ha deciso di tornare a parlare. Perché proprio adesso? I motivi sono tre: il primo è rispondere ad una campagna di denigrazione che stava diventando sempre più violenta, e a cui mi sarei aspettato fossero la mia ...

Advertising

lozacchetti : La mia intervista esclusiva a Ranieri Guerra per @Affaritaliani - twalso : RT @uolller: Interessante: sia Annunziata e Sarzanini nell’intervista a @frazambon @Mezzorainpiu che Ranieri Guerra e il suo avvocato hanno… - uolller : Interessante: sia Annunziata e Sarzanini nell’intervista a @frazambon @Mezzorainpiu che Ranieri Guerra e il suo avv… - BioNeonHero : @Fantalanta1 Uguale Che la coppa Italia . E poi la Cosa assurda, BT ha fatto un'intervista a Ranieri nel pomeriggio… - Nemomnis : Imbarazzante intervista a Ranieri Guerra su La Repubblica di oggi -

Ultime Notizie dalla rete : Intervista Ranieri

L'HuffPost

Proprio da qui parte l'che affaritaliani.it ha fatto conGuerra, il quale fornisce la sua versione su tutti i punti dirimenti di questa vicenda così delicata. Dott. Guerra, in ...Lo ha detto il dottor Roberto, responsabile dell'Unità operativa di Sanità Penitenziaria ... nel corso di unarilasciata alla Dire in occasione del corso di formazione ECM sulla ...Ranieri Guerra, l’inviato speciale per l’emergenza Covid in Italia, attualmente direttore vicario dell’agenzia delle Nazioni Unite, di cui chiede - in un’intervista all’HuffPost nel giorno del Global ...Proprio da qui parte l’intervista che affaritaliani.it ha fatto con Ranieri Guerra, il quale fornisce la sua versione su tutti i punti dirimenti di questa vicenda così delicata. Dott. Guerra, in ...