Internet Explorer addio | il web browser definitivamente in pensione 2022

(Di venerdì 21 maggio 2021) È giunto il momento di salutare, ilweb di Microsoft che un tempo godeva di grande popolarità e fama. In un recente post sul blog ufficiale, l’azienda ha affermato che prevede di ritirare completamente11 – l’ultima versione del– entro il mese di giugno del. La notizia era nell’aria già da un po’ di tempo, se non anni. Microsoft, infatti, nel 2015 ha introdotto il suoweb Edge, ed era palese che l’intenzione dell’azienda fosse quella di ritirareda lì a poco tempo, undiventato ormai seriamente obsoleto. Dopo i giorni di gloria nei primi anni 2000, infatti,...

Corriere : Addio Internet Explorer: dopo 26 anni va in pensione lo storico browser di Microsoft - Agenzia_Ansa : Dopo oltre 25 anni di utilizzo, Internet Explorer andrà in pensione il 15 giugno del 2022. Microsoft ha annunciato… - Dome689 : Internet Explorer cesserà di esistere nel 2022 - samskeyti79 : Chissà quando @ExplorerLento darà questa notizia. - mummyunicorn : Comunque alcune del fandom proprio Internet Explorer -

Il supporto si chiuderà definitivamente tra poco più di un anno M icrosoft ha annunciato che staccherà la spina ail prossimo giugno. La società ritirerà l'app desktop IE 11 il 15 giugno 2022 sulla maggior parte delle versioni di Windows 10. La mossa non influirà sul canale di supporto a lungo ...Scomparirà definitivamente il 15 giugno del 2022, dopo 27 anni di carriera., il software lanciato da Microsoft nel 1995, si prepara quindi ad andare in pensione sostituito dal nuovo browser Edge. "Microsoft Edge ha al suo interno la modalità...Internet Explorer ci saluta e se ne va, ecco la data dell'addio ufficiale. Sulla nuova versione di Edge c'è la modalità IE.Lo storico browser battezzato nel 1995 va in pensione per fare spazio al nuovo "Edge" con cui Cupertino punta a recuperare il gap accumulato in particolare nei confronti dei più popolari Chrome (Googl ...