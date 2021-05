Inter, ecco il programma dei tifosi per la festa Scudetto: si parte domenica alle 9:00 (Di venerdì 21 maggio 2021) L’Inter, dopo aver conquistato il suo diciannovesimo Scudetto, è pronta a celebrare il tricolore anche in compagnia dei propri tifosi. Nella giornata di domenica 23 maggio, infatti, gli uomini guidati da Antonio Conte riceveranno il trofeo e i sostenitori nerazzurri ha comunicato il programma stilato per festeggiare il trionfo dei propri beniamini. ecco la nota dei tifosi dell’Inter: domenica 23 maggio GIORNATA NERAZZURRA In concomitanza con l’ultima di campionato e della consegna del trofeo Scudetto all’Inter, la Nord invita tutti a trascorrere la giornata intorno allo stadio. Nel rispetto delle determinazioni sugli assembramenti alle quali invitiamo tutti ad attenersi ... Leggi su sportface (Di venerdì 21 maggio 2021) L’, dopo aver conquistato il suo diciannovesimo, è pronta a celebrare il tricolore anche in compagnia dei propri. Nella giornata di23 maggio, infatti, gli uomini guidati da Antonio Conte riceveranno il trofeo e i sostenitori nerazzurri ha comunicato ilstilato per festeggiare il trionfo dei propri beniamini.la nota deidell’23 maggio GIORNATA NERAZZURRA In concomitanza con l’ultima di campionato e della consegna del trofeoall’, la Nord invita tutti a trascorrere la giornata intorno allo stadio. Nel rispetto delle determinazioni sugli assembramentiquali invitiamo tutti ad attenersi ...

Advertising

MarcoBellinazzo : Ecco tutto ciò che c'è da sapere sull' @Inter dopo l’accordo con #Oaktree sul finanziamento da 240 milioni (assetto… - FcInterNewsit : Prima GdS - Ricarica Inter: ecco i soldi, Zhang va avanti. C'è il finanziamento: prossimo passo l'incontro con Conte - fcin1908it : Inter, ecco la maglia da trasferta per il 2021/2022: biscione su lati e maniche – FOTO - 24finanza : Del Vecchio e l’Inter, ecco perché ha detto no al club neocampione - sportface2016 : #SerieA | #Inter, ecco il programma dei tifosi per la festa #Scudetto: si parte domenica alle 9:00 -