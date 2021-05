Il caso della comica Michela Giraud: costretta a cancellare una battuta su Demi Lovato che si dichiara non binaria (Di venerdì 21 maggio 2021) La cantante Demi Lovato ha annunciato sul suo profilo Twitter di essere “non binaria” e che da oggi il pronome con cui vuole essere riconosciuta sarà “they”, che nella traduzione italiana non sta per “loro”, ma si riferisce al “they singolare” presente nella lingua inglese. Lovato ha detto quindi di non sentirsi né donna, e né uomo. «Demi Lovato vuole le sia dato del loro, come il Mago Otelma», ha commentato ironicamente su Twitter la comica Michela Giraud, tra gli ospiti anche della prima stagione di LOL. Una battuta che però ha portato a un fiume di polemiche. La comica ha deciso quindi di rimuovere il tweet dopo le molte critiche ricevute. «Mai mi sarebbe passato per la mente di ... Leggi su open.online (Di venerdì 21 maggio 2021) La cantanteha annunciato sul suo profilo Twitter di essere “non” e che da oggi il pronome con cui vuole essere riconosciuta sarà “they”, che nella traduzione italiana non sta per “loro”, ma si riferisce al “they singolare” presente nella lingua inglese.ha detto quindi di non sentirsi né donna, e né uomo. «vuole le sia dato del loro, come il Mago Otelma», ha commentato ironicamente su Twitter la, tra gli ospiti ancheprima stagione di LOL. Unache però ha portato a un fiume di polemiche. Laha deciso quindi di rimuovere il tweet dopo le molte critiche ricevute. «Mai mi sarebbe passato per la mente di ...

ZZiliani : Mancano 4 giorni alla fine della stagione. Scandiamo insieme il countdown ricordando ogni giorno alla @FIGC alias F… - ilriformista : Niente processo per Carola #Rackete, archiviate le accuse nei confronti della comandante della @SeaWatchItaly: “Ave… - frafacchinetti : Alle migliaia di persone che mi chiedono informazioni sui #CATGE consiglio di entrare dentro il canale TELEGRAM del… - gioalbarosa : Quelli che vogliono cancellare il filosofo Hume, ma non sanno che senza di lui non esisterebbero… - TullioMon : RT @ZZiliani: Mancano 2 giorni alla fine della stagione. Scandiamo insieme il countdown ricordando ogni giorno alla @FIGC alias FJGC che so… -

Ultime Notizie dalla rete : caso della Diablo Immortals - Anteprima della Closed Alpha, che sorpresa! ... basti pensare a Nintendo Switch, ma in questo caso vi stiamo scrivendo di un'esperienza ... Se siete appassionati e fan della lore, questo è un gioco che non potrete perdervi per nessuna ragiona. Il ...

Google Chrome, una pericolosa estensione si spacciava per Microsoft Authenticator In ogni caso, come riporta GHacks , se si scaricava quest'estensione farlocca, non era possibile ... Prima della rimozione, però, circa 450 utenti avevano già scaricato il componente aggiuntivo, ...

Variante indiana a Bologna: isolato il primo caso il Resto del Carlino Omicidio di Orentano, Khrystyna uccisa e gettata in un casolare: trovato il corpo Ritrovato il corpo: secondo gli inquirenti fu portato lì la sera del 2 novembre da Francesco Lupino subito dopo il delitto ...

Tutte le Regioni classificate a rischio basso È stata raggiunta l'intesa tra le istituzioni europee sul green pass. "Il certificato digitale Covid dell'Ue sarà un elemento fondamentale sulla strada per ripristinare i viaggi agevoli e sicuri in tu ...

... basti pensare a Nintendo Switch, ma in questovi stiamo scrivendo di un'esperienza ... Se siete appassionati e fanlore, questo è un gioco che non potrete perdervi per nessuna ragiona. Il ...In ogni, come riporta GHacks , se si scaricava quest'estensione farlocca, non era possibile ... Primarimozione, però, circa 450 utenti avevano già scaricato il componente aggiuntivo, ...Ritrovato il corpo: secondo gli inquirenti fu portato lì la sera del 2 novembre da Francesco Lupino subito dopo il delitto ...È stata raggiunta l'intesa tra le istituzioni europee sul green pass. "Il certificato digitale Covid dell'Ue sarà un elemento fondamentale sulla strada per ripristinare i viaggi agevoli e sicuri in tu ...