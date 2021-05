Green pass, cos'è e come funziona il certificato digitale europeo per tornare a viaggiare (Di venerdì 21 maggio 2021) Il nuovo Eu Digital Covid Certificate o Green pass Ue, in formato cartaceo e digitale, dovrà attestare che la persona sia stata vaccinata con due dosi o una nel caso del vaccino Janssen, oppure sia risultata negativa al tampone o guarita dal virus. Sarà valido un anno Leggi su rainews (Di venerdì 21 maggio 2021) Il nuovo Eu Digital Covid Certificate oUe, in formato cartaceo e, dovrà attestare che la persona sia stata vaccinata con due dosi o una nel caso del vaccino Janssen, oppure sia risultata negativa al tampone o guarita dal virus. Sarà valido un anno

Advertising

GiovanniToti : L’obbligo di green pass per i matrimoni è incomprensibile! Le linee guida per garantire lo svolgimento dei matrimon… - ItaliaViva : Abbiamo le carte in regola per ospitare i turisti, siamo un Paese sicuro. Ora bisogna accelerare con il Green Pass… - repubblica : ?? Accordo sul green pass vaccinale europeo, permettera' di viaggiare nell'Unione. La Ue: 'Torna la liberta' di movi… - oriama1969 : RT @alifeina_bag: Be careful. Il GREEN PASS, cioè il lasciapassare nazista 3.0 non é obbligatorio. É su richiesta e pure a pagamento. - DBestrong : RT @RadioSavana: Coprifuoco da 7 mesi. Da Milano a Genova solo con Green Pass. Ragazzini che rifiutano mascherina portati in manicomio. Bar… -