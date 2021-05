Giro d’Italia 2021: ordine d’arrivo e classifica tappa di oggi: finalmente Nizzolo! Giornata tranquilla per Bernal (Di venerdì 21 maggio 2021) Dopo ben undici secondi posti e cinque terzi posti, finalmente il campione nazionale ed europeo Giacomo Nizzolo (Qhubeka Assos) è riuscito ad andare a segno al Giro d’Italia. Una volata da maestro per il brianzolo, che in quel di Verona, ha trovato la sua Giornata di gloria dopo una serie di amarissimi piazzamenti. Valorosa seconda piazza per Edoardo Affini (Jumbo Visma), terzo Peter Sagan (Bora-hansgrohe) in maglia ciclamino. Giornata tranquilla per la maglia rosa Egan Bernal (Ineos Grenadiers) alla vigilia del temutissimo Monte Zoncolan. ordine d’arrivo TREDICESIMA tappa 1 NIZZOLO Giacomo Team Qhubeka ASSOS 100 80 4:42:19 2 AFFINI Edoardo Team Jumbo-Visma 40 50 ,, 3 SAGAN Peter BORA – hansgrohe 20 35 ,, 4 CIMOLAI ... Leggi su oasport (Di venerdì 21 maggio 2021) Dopo ben undici secondi posti e cinque terzi posti,il campione nazionale ed europeo Giacomo Nizzolo (Qhubeka Assos) è riuscito ad andare a segno al. Una volata da maestro per il brianzolo, che in quel di Verona, ha trovato la suadi gloria dopo una serie di amarissimi piazzamenti. Valorosa seconda piazza per Edoardo Affini (Jumbo Visma), terzo Peter Sagan (Bora-hansgrohe) in maglia ciclamino.per la maglia rosa Egan(Ineos Grenadiers) alla vigilia del temutissimo Monte Zoncolan.TREDICESIMA1 NIZZOLO Giacomo Team Qhubeka ASSOS 100 80 4:42:19 2 AFFINI Edoardo Team Jumbo-Visma 40 50 ,, 3 SAGAN Peter BORA – hansgrohe 20 35 ,, 4 CIMOLAI ...

