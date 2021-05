Fuori dal coro allarmista dei virologi. Le vite rubate, la spirale del silenzio, le cure negate (Di venerdì 21 maggio 2021) A cura di Damiano Mazzotti Angela Camuso è una giornalista d’inchiesta molto esperta che ha criticato duramente la gestione irrazionale, allarmista e paternalista dell’emergenza sanitaria nel libro “La vita che ci state rubando” (Castelvecchi, 2021, 132 pagine, più l’appendice con i dati ISTAT, euro 17,50). La coraggiosa giornalista romana ha fatto conoscere le terapie precoci domiciliari agli spettatori televisivi e il suo saggio è una trattazione sociologica e giornalistica esemplare. L’indagine nasce grazie alle conoscenze e alle giuste pressioni psicologiche di Mauro Rango, un vero professionista dell’assistenza sanitaria internazionale. I vari retroscena si possono ascoltare in questa magnifica intervista di Marcello Pamio: https://soundcloud.com/marcello-pamio/mauro-rango-movimento-ippocrateorg (https://ippocrateorg.org, con il link al prezioso manuale delle ... Leggi su cityroma (Di venerdì 21 maggio 2021) A cura di Damiano Mazzotti Angela Camuso è una giornalista d’inchiesta molto esperta che ha criticato duramente la gestione irrazionale,e paternalista dell’emergenza sanitaria nel libro “La vita che ci state rubando” (Castelvecchi, 2021, 132 pagine, più l’appendice con i dati ISTAT, euro 17,50). La coraggiosa giornalista romana ha fatto conoscere le terapie precoci domiciliari agli spettatori televisivi e il suo saggio è una trattazione sociologica e giornalistica esemplare. L’indagine nasce grazie alle conoscenze e alle giuste pressioni psicologiche di Mauro Rango, un vero professionista dell’assistenza sanitaria internazionale. I vari retroscena si possono ascoltare in questa magnifica intervista di Marcello Pamio: https://soundcloud.com/marcello-pamio/mauro-rango-movimento-ippocrateorg (https://ippocrateorg.org, con il link al prezioso manuale delle ...

