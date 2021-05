F1 | Carlos Sainz | “Essere in prima fila? Sognare è gratis | ma Mercedes e Red Bull sono superiori”

(Di venerdì 21 maggio 2021) Un giovedì di soddisfazione e un po’ da sogno per la Ferrari a Montecarlo. Il day-1 del weekend nel Principato, sede del quinto appuntamento del Mondiale 2021 di F1, è stato decisamente positivo per la Rossa che ha piazzato il monegasco Charles Leclerc e lo spagnoloine in seconda posizione al termine della FP2. Oggi, nella giornata in cui non si gira in terra monegasca, si è un po’ fatto il punto della situazione. Ci si aspetta, infatti, chee Redvengano fuori, soprattutto lavorando sulla messa a punto. Stando a quanto dichiarato dai piloti dei due top team, non è stata ancora trovata la quadra desiderata e la Ferrari è stata quella che più velocemente si è adattata alle caratteristiche del circuito cittadino. A esporre il proprio pensiero a riguardo è stato ...

Queste le parole di, pilota Ferrari, che su Sky Sport, nella diretta "social time", ha risposto ai tanti tifosi che gli chiedevano della possibile partenza in prima fila al del ...Così, pilota Ferrari, che su Sky Sport, nella diretta 'social time', ha risposto alle tante domande dei tifosi in vista del prossimo Gp di Montecarlo. 'Il feeling con la squadra è ...Un giovedì di soddisfazione e un po' da sogno per la Ferrari a Montecarlo. Il day-1 del weekend nel Principato, sede del quinto appuntamento del Mondiale 2021 di F1, è stato decisamente positivo per l ...