Eurovision Song Contest 2021, tutti i look (e i nostri voti) (Di venerdì 21 maggio 2021) L’account twitter dell’Eurovision ha persino lanciato un Outfit Alert: protagonista la tuta corsetto di Etro indossata da Damiano dei Måneskin che ha letteralmente fatto impazzire tutti. Lasciati alle spalle gli outfit sanremesi, è ora tempo di mostrare sul palco dell’Ahoy Arena di Rotterdam, dove si tiene l’edizione 2021 della manifestazione canora europea, di che stoffa, letteralmente, sono fatti i vincitori della kermesse italiana. I quattro rocker si sono mostrati in outfit matchy-matchy (che li contraddistingue) avvolti da pelle laminata con dettagli platino a incrocio. Una manciata di borchie ha completato la mise che ha lasciato gli uomini a pettorali scoperti e Victoria con porzioni di décolleté in mostra. Il risultato, opera dello stylist Nick Cerioni? Very hot. Rock e sexy come sempre, assolutamente perfetti, con la loro estetica glam, per lo show che riprende in grande stile dopo la stop forzato dello scorso anno causa Covid. Leggi su vanityfair (Di venerdì 21 maggio 2021) L’account twitter dell’Eurovision ha persino lanciato un Outfit Alert: protagonista la tuta corsetto di Etro indossata da Damiano dei Måneskin che ha letteralmente fatto impazzire tutti. Lasciati alle spalle gli outfit sanremesi, è ora tempo di mostrare sul palco dell’Ahoy Arena di Rotterdam, dove si tiene l’edizione 2021 della manifestazione canora europea, di che stoffa, letteralmente, sono fatti i vincitori della kermesse italiana. I quattro rocker si sono mostrati in outfit matchy-matchy (che li contraddistingue) avvolti da pelle laminata con dettagli platino a incrocio. Una manciata di borchie ha completato la mise che ha lasciato gli uomini a pettorali scoperti e Victoria con porzioni di décolleté in mostra. Il risultato, opera dello stylist Nick Cerioni? Very hot. Rock e sexy come sempre, assolutamente perfetti, con la loro estetica glam, per lo show che riprende in grande stile dopo la stop forzato dello scorso anno causa Covid.

Raiofficialnews : ?? #Eurovision, la finale il #22maggio alle 20.35. Su @RaiUno con @corsi_gabriele e @InfoMalgioglio. In diretta su… - RaiQuattro : .@BlasCanto rappresenta la Spagna all'@Eurovision Song Contest: ecco il suo video per l'Italian #Eurovision Party… - Raiofficialnews : Stasera in diretta da Rotterdam, le semifinali dell’@Eurovision con @emastokholma e @saverioraimondo, alle 20.45 su… - DjRaf : @tixxxtweety E diciamo pure che la storia dei costi elevati, sollevata spesso quando si parla di organizzarlo in It… - gayit : I 5 momenti più queer della recente storia dell'Eurovision Song Contest - VIDEO -