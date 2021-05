Advertising

elenabonetti : Con il Dl Sostegni bis, investiamo 40 miliardi per le imprese, le lavoratrici e i lavoratori, le famiglie, ma sopra… - TV7Benevento : **Dl sostegni: Mattarella firma e promulga legge conversione**... - AlessiaCarrador : RT @aiwa_welfare: ??#Welfareaziendale: raddoppio #fringebenefit con la conversione del #DecretoSostegni. La misura prolunga per il 2021 l'a… - artigianiliguri : RT @confartigianato: “Il Dl #SostegniBis, con Dl #AnticipoRiaperture, può supportare le #mpi nella ripartenza. Ora attendiamo l'avvio delle… - FDI_Parlamento : DL SOSTEGNI: CIABURRO, NOSTRA BATTAGLIA SU ZONE MONTANE CONDIVISA DA GOVERNO -

Ultime Notizie dalla rete : **Dl sostegni

"Nelbis non compare la cessione del credito d'imposta 4.0 per le imprese che investono in innovazione come previsto nel Piano Transizione 4.0. Una soluzione attesa e un'occasione mancata, su ...Scuola, concorso per 3.000 docenti di materie scientifiche: novità nelbis Il concorso per i docenti di materie scientifiche di scuola secondaria di secondo grado, previsto solo per il ...Che cosa è successo in Borsa alle banche – in primis a Unicredit, Mps, e Banco Bpm – dopo il decreto Sostegni che non prevede incentivi fiscali alle aggregazioni? Ecco i dettagli con i report degli an ...Il 'Dl Sostegni bis' ha dato il via libera al concorso ordinario per i docenti della scuola. Due prove previste : un quiz e un orale.