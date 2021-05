Dayane Mello e Soleil Sorgè a spasso mano nella mano | amiche sexy e inseparabili

(Di venerdì 21 maggio 2021) Le belle giornate milanesi fanno gola asempre piùe affiatate. Con i loro look seducenti catturano gli sguardi dei passanti e i flash dei paparazzi. La brasiliana è tutta attillata, con il top che le enfatizza il décolleté e i pantaloni che sottolineano il lato B. L’italoamericana invece punta sulle gambe, con un abitino corto e primaverile. Insieme passeggianoper le vie del centro di Milano, poi si fera pranzo insieme con lo stilista Matteo Evandro.

willyoubetheree : RT @MartyConLaY: Che tenerone Dayane e Soleil che passeggiano mano nella mano?? - dmforever12 : RT @MartyConLaY: Che tenerone Dayane e Soleil che passeggiano mano nella mano?? - DdidixoX0 : ti amo dayane mello - MartyConLaY : Che tenerone Dayane e Soleil che passeggiano mano nella mano?? -

Ultime Notizie dalla rete : Dayane Mello

Yeslife

Tra le urla di Enzo Miccio che hanno sconquassato l'Oriente, le sfuriate die Soleil Sorge - ad oggi grandissime amiche - e la presenza della magnifica Vera Gemma? Sky dovrà giocare bene ...All'inizio si è legata molto a, con cui ha instaurato un'amicizia molto importante, poi ha cominciato a mettere in discussione tutta la sua vita professionale e anche quella sentimentale.Le belle giornate milanesi fanno gola a Dayane Mello e Soleil Sorgè, amiche sempre più inseparabili e affiatate. Con i loro look seducenti catturano gli sguardi dei passanti e i flash dei paparazzi. L ...Pechino Express emigra in Sky e, mentre Costantino Della Gherardesca rimane al timone dello show, spuntano i primi nomi dei concorrenti della nuova edizione.