Covid, le news. Rt ancora in calo a 0,78. Vaccini, 29,4 mln di dosi somministrate. LIVE (Di venerdì 21 maggio 2021) ancora in calo, per la seconda settimana consecutiva, l'indice Rt in Italia secondo l'ultimo monitoraggio della cabina di regia. Le persone che hanno completato il ciclo vaccinale sono 9.500.113 (il 16,03 % della popolazione). Vaccinato con una dose un italiano su tre, obiettivo giovani per le vaccinazioni d'estate. Via libera al Decreto Sostegni Bis che vale circa 40 miliardi. "Non lascia indietro nessuno". assicura il premier Draghi

