Anagrafe delle Rsa affidata ai carabinieri, il Governo non si fida più delle Regioni? (Di venerdì 21 maggio 2021) “Forse il Governo non si fida più delle Regioni, di qualsiasi colore politico siano. Regioni che durante la pandemia hanno sbagliato a fornire i dati dei contagi, che non sono riuscite a fare i tracciamenti, che non hanno individuato subito gli ospedali e hub solo covid permettendo all’epidemia di dilagare…”. Così Emilio Didonè, segretario generale Fnp Cisl Lombardia, commenta il fatto per cui l’arma dei carabinieri è stata incaricata di realizzare una Anagrafe delle residenze socio assistenziali, recante il numero delle strutture operative, la rispettiva capacità recettiva, le modalità organizzative ed ogni altro aspetto d’interesse. “Insomma, si scomodano i ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 21 maggio 2021) “Forse ilnon sipiù, di qualsiasi colore politico siano.che durante la pandemia hanno sbagliato a fornire i dati dei contagi, che non sono riuscite a fare i tracciamenti, che non hanno individuato subito gli ospedali e hub solo covid permettendo all’epidemia di dilagare…”. Così Emilio Didonè, segretario generale Fnp Cisl Lombardia, commenta il fatto per cui l’arma deiè stata incaricata di realizzare unaresidenze socio assistenziali, recante il numerostrutture operative, la rispettiva capacità recettiva, le modalità organizzative ed ogni altro aspetto d’interesse. “Insomma, si scomodano i ...

