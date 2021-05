Albiol cuore azzurro | «Amo e tifo ancora Napoli»

(Di venerdì 21 maggio 2021) Il difensore spagnolo Raulha parlato del suo legame con ilRaul, difensore del Villarreal ma che ha vestito per anni la maglia del, ai microfoni di Sky Sport ha parlato del suo legame con la squadra azzurra e la città partenopea. «La verità è che amo, così come lo ama la mia famiglia. Io posso solo tifare per loro. Ho vissuto sei anni meravigliosi lì e penso che riusciranno a raggiungere la Champions League.sempre, ogni volta che posso vedo le partite. Sono tutti nel mio». L'articolo proviene da Calcio News 24.

