Aka7even a FqMagazine | “Dopo l’enecefalite e il coma avevo paura di restare solo Ora non più e lo devo al percorso fatto ad “Amici””

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 21 maggio 2021) Non ha vinto nessun premio alla Finale di “di Maria De Filippi” ma– vero nome Luca Marzano, classe 2000 – porta a casa il disco di platino per il singolo “Mi manchi”, un contratto con la Sony-Columbia Records e un disco appena uscito con dodici brani. Il cantante ha attraversato diverse fasi importanti nel suodentro al talent riuscendo a raccontare il momento terribile dell’encefalite e del, superando qualsiasie diventando un po’ più forte. Una cosa è certa, il cantautore vuole essere la nuova popstar italiana con uno sguardo all’America. Deluso per non aver vinto nemmeno un premio ad ‘’?Sinceramente no. Il mio premio è stato il pubblico che mi ha accolto una volta fuori dalla scuola. Un calore enorme. Cosa è piaciuto di te?Il mio essere ...