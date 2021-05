Vaccini a Napoli, sabato avanti tutta la notte per la fascia 30-39 anni (Di giovedì 20 maggio 2021) Vaccini a Napoli, alla Mostra d’Oltremare e a Capodichino migliaia di dosi per i residenti che rientrano con l’età: prenotazioni da oggi Una notte di Vaccini sabato a Napoli. Un weekend particolare per tanti cittadini che dai 30 ai 39 anni potranno avere la loro dose anti-Covid presso i due più grandi centri vaccinali della città, alla Mostra d’Oltremare a Fuorigrotta e all’hangar di Capodichino. È l’iniziativa della Asl Napoli 1 Centro. A partire dalle 22 di oggi, giovedì 20 maggio, chi appartiene all’Asl di riferimento (ossia tutti i residenti nel capoluogo) e rientra in quella fascia d’età, potrà prenotarsi sulla piattaforma. sabato le inoculazioni partiranno alle ore 22 e andranno avanti fino alle ... Leggi su vesuvius (Di giovedì 20 maggio 2021), alla Mostra d’Oltremare e a Capodichino migliaia di dosi per i residenti che rientrano con l’età: prenotazioni da oggi Unadi. Un weekend particolare per tanti cittadini che dai 30 ai 39potranno avere la loro dose anti-Covid presso i due più grandi centri vaccinali della città, alla Mostra d’Oltremare a Fuorigrotta e all’hangar di Capodichino. È l’iniziativa della Asl1 Centro. A partire dalle 22 di oggi, giovedì 20 maggio, chi appartiene all’Asl di riferimento (ossia tutti i residenti nel capoluogo) e rientra in quellad’età, potrà prenotarsi sulla piattaforma.le inoculazioni partiranno alle ore 22 e andrannofino alle ...

