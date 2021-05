The Last of Us 2 non solo arriverà su PC, ma supporterà le DLSS di Nvidia per un rumor – Notizia – PS4Videogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di giovedì 20 maggio 2021) Secondo gli ultimi rumor, The Last of Us 2 non solo arriverà su PC entro la fine dell’anno, ma supporterà anche le DLSS di Nvidia.. Secondo gli ultimi rumor di CrazyLeaksOnATrain, The Last of Us 2 arriverà su PC entro la fine dell’anno. La versione PC, oltretutto, supporterà anche le ultime tecnologie disponibili sulla piattaforma, come DLSS di Nvidia e “le altre cose contenute negli ultimi port”. Come sempre la doverosa premessa: sono rumor che arrivano da utenti anonimi della rete che per un motivo o per l’altro sono balzati agli onori delle cronache. Prendeteli per quel che sono: ovvero … Notizie giochi PlayStation 4Read More L'articolo The ... Leggi su helpmetech (Di giovedì 20 maggio 2021) Secondo gli ultimi, Theof Us 2 nonsu PC entro la fine dell’anno, maanche ledi.. Secondo gli ultimidi CrazyLeaksOnATrain, Theof Us 2su PC entro la fine dell’anno. La versione PC, oltretutto,anche le ultime tecnologie disponibili sulla piattaforma, comedie “le altre cose contenute negli ultimi port”. Come sempre la doverosa premessa: sonoche arrivano da utenti anonimi della rete che per un motivo o per l’altro sono balzati agli onori delle cronache. Prendeteli per quel che sono: ovvero … Notizie giochi PlayStation 4Read More L'articolo The ...

