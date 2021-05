Sostegni bis decreto imprese oggi in Cdm

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 20 maggio 2021) Finalmente ilbis, anche detto, è giunto al rush finale.sarà approvato in Cdm, nel pomeriggio il presidente del Consiglio Mario Draghi lo presenterà al Paese. Con il provvedimento, in arrivo contributi allein affanno causa Covid, aiuti alle partite Iva e destinati ad alcuni settori economici specifici come tessile, sport, agevolazioni per le piccole e medieche investono in nuove tecnologie. Previsti sgravi contributivi in ottica assunzione o mantenimento del personale per scongiurare un’emorragia di posti di lavoro con la fine del blocco dei licenziamenti. CGIA, 45 miliardi totale indennizzi, coperto 13% perdite Col nuovo, il Governo Draghi dovrebbe erogare 18 ...