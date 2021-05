Ponte sullo Stretto | Giovannini | “intanto 3 nuove navi Rfi | ridotto di un’ora l’attraversamento dinamico”

(Di venerdì 21 maggio 2021) Foto di Maurizio Brambatti / Ansa, il ministroannuncia l’investimento su 3Rfi che ridurranno diil tempo perMentre si attende una decisione in merito alla realizzazione deldi Messina, il ministro delle infrastrutture e mobilità Enrico, nel corso di un’audizione alla Camera, ha parlato di un “investimento sulfa sì che ci saranno treRfie una dedicata proprio ai treni: in un anno e mezzo tutto questo dovrebbe essere realizzato, il che ridurrà di ...

Advertising

fattoquotidiano : Ponte sullo Stretto, Giovannini: “Confronto fondamentale col Parlamento”. Malan (FI): “Lo ha chiamato ‘attraversame… - marcotravaglio : MA MI FACCIA IL PIACERE Il Ponte del Merlo “(Il Ponte sullo Stretto, ndr) questo vecchio sogno della sinistra merid… - raffaellapaita : Doppio appuntamento oggi della Primavera delle Idee con gli amici di @ItaliaViva Como alle 19 sul Ponte sullo Stret… - LucaCipollari : Ciccio arrivi tardi, stesso slogan usato da 30 e più anni fa dal tuo socio @berlusconi! È arrivato il tempo di evol… - fdf1977 : @LaSkilly @reportrai3 Io non sono a priori contro il ponte sullo stretto. Le due cose si possono conciliare.. E si… -

Ultime Notizie dalla rete : Ponte sullo

... libanese di origine, ma cosmopolita, a Roberto Cicutto, presidente della Biennale, mentreschermo compariva l'immagine di una "foresta di Venezia". E' stato l'atto finale, ilsimbolico ...Josè Gambino, il 'per lo Stretto' e non il 'Stretto', ovvero su Messina e su Villa S. Giovanni per dare nuova vita 'anzitutto'ai territori circostanti e poi alle regioni collegate? ...L'esponente siciliana di Forza Italia si chiede perché ancora il Governo italiano non prenda posizione chiara sulla realizzazione del Ponte sullo Stretto ...Ponte sullo Stretto, il ministro Giovannini annuncia l'investimento su 3 nuove navi Rfi che ridurranno di un'ora il tempo per l'attraversamento dinamico ...