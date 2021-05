Max Allegri è la prima scelta di ADL | Spalletti | Inzaghi e Galtier le alternative

Advertising

Paolo_Bargiggia : Max Allegri: trattativa avanzata con il @realmadrid . Conferme anche dalla ristretta cerchia di amici del tecnico c… - 1926Napolitan : @elio33044815 Io penso che il Napoli sia una squadra fatta e finita, che ha bisogno di uno step che uno come Gattus… - kisskissnapoli : che forse non lo facevano sentire al centro del progetto. Allegri a Napoli? Se Max accetterà il progetto Napoli sar… - fracortellessa : @iuiu87 @DocThomas @Max_883 @RealSpawn77 @AlessioBuzzanca @MarcoVBava @TuteLazio_V2 Io impazzirei. O lui o Allegri,… - Max_883 : @DocThomas @iuiu87 @RealSpawn77 @AlessioBuzzanca @MarcoVBava @TuteLazio_V2 Io sto coi piedi per terra la maggior pa… -

Ultime Notizie dalla rete : Max Allegri

L'eventuale approdo di Gattuso in una delle suddette formazioni potrebbe spostare a mo' di effetto domino un altro allenatore all'ombra del Vesuvio: rispettivamente Simone Inzaghi o, il ...... non è una novità, visto che il serbo fu vicino a diventare il tecnico bianconero sia prima disia (in modo più sfumato) prima di Maurizio Sarri, vista la stima che ha per lui soprattutto ...Massimiliano Allegri resta la prima scelta del Napoli e nel fine settimana arriveranno aggiornamenti importanti in questo senso.Valter De Maggio, giornalista, ha parlato di quanto potrebbe accadere nella prossima annata calcistica: Allegri in pole per la panchina.