Maturità | Studenti it | ‘80% maturandi non si sente preparato o teme lacune da dad’

Roma, 20 mag. (Adnkronos) – L'80% dei maturandi non si sente preparato o teme lacune da dad. Mentre sul futuro regna l'incertezza: il 35% di loro non sa ancora quale strada prenderà in autunno ed il 28% delle studentesse e degli Studenti ha cambiato i propri piani post diploma. E' quanto emerso da un sondaggio di Studenti.it a meno di un mese dalla Maturità 2021. Quarantamila ragazzi hanno raccontato come si sentono ad affrontare l'esame di Stato dopo tanti mesi in didattica a distanza, cosa faranno in estate, che programmi hanno per l'autunno. Secondo il sondaggio, dopo la Dad l'80% dei maturandi non si sente preparato o teme di avere grandi lacune.

Ultime Notizie dalla rete : Maturità Studenti Eccellenze Sportive e Smart Games di Special Olympics: a Villasanta la cerimonia Studenti che hanno dovuto interrompere la frequenza a scuola ma che sono riusciti comunque a ... dimostrano non solo capacità e impegno ma anche una grande maturità". Il consigliere delegato allo Sport ...

La Liuc per la maturità: 'Lezioni con i nostri docenti' Si avvicina l'Esame di Stato e la Liuc ripropone l'iniziativa "Liuc per la Maturità", per offrire un supporto concreto agli studenti e fornire loro nuovi spunti in vista della preparazione alle prove. Sul sito LIUC ( http://www.liuc.it/articoli_orientament/liuc - per - la - ...

Maturità 2021, l'80% degli studenti non si sente preparato: sondaggio Orizzonte Scuola