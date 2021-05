Mascherine messe da parte: “Avverrà presto” afferma Sileri (Di giovedì 20 maggio 2021) Durante una recente intervista Pierpaolo Sileri ha fatto una dichiarazione riguardo le Mascherine. Mascherine che potranno presto essere messe da parte, secondo il sottosegretario alla Salute. IL TARGET – Quest’ultimo ha confermato quanto detto precedentemente. Ovvero l’importanza di raggiungere prima il target prefissato dal Governo. 30 milioni di persone vaccinate almeno con la prima dose. L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 20 maggio 2021) Durante una recente intervista Pierpaoloha fatto una dichiarazione riguardo leche potrannoessereda, secondo il sottosegretario alla Salute. IL TARGET – Quest’ultimo ha confermato quanto detto precedentemente. Ovvero l’importanza di raggiungere prima il target prefissato dal Governo. 30 milioni di persone vaccinate almeno con la prima dose. L'articolo

Advertising

AnselmoP13 : @Corriere Corriere, lo scorso anno 18 Maggio 2020 ci sono stati 99 morti per Covid contro i 201 di oggi. Ma i vacci… - AnselmoP13 : @Corriere Corriere, lo scorso anno 18 Maggio 2020 ci sono stati 99 morti per Covid contro i 201 di oggi. Ma i vacci… - SchiavRoberto : Negli STATI CONFINANTI AL FVG, CROAZIA COMPRESA...ALL'APERTO MAI MESSE LE MASCHERINE, NO COPRI FUOKO, SIERO VACCINI… - valy_s : @borghi_claudio @MaxxMono @cristina_bassi @Roger85674604 @LArchetipo @2_crim @armandosiri Inchiesta parlamentare on… - briansassy : comunque oggi a palermo si è tenuta la manifestazzione per il ddl zan. sarò onesta, sono contenta di esserci andata… -