Mancosu spara alle stelle e il Venezia festeggia | la partita in 1 minuto

matteoduranti10 : Mi chiedo perché continuino a far tirare i rigori a Mancosu. Quelli che pesano li spara sempre in curva #LecceVenezia - PisuDavi : 80’ Mancosu spara alle stelle il rigore #LecceVenezia 1-1 -

Finisce 1 - 1 tra Lecce e Venezia al Via del Mare, ma festeggiano gli ospiti. Al gol di Aramu ha risposto Pettinari, poi l'errore decisivo dal dischetto diRigore per il Lecce a dieci minuti dalla fine! Sul dischetto si presentache laaltissima! Errore che potrebbe aver condannato definitivamente la sua compagine. Duro scontro per ...LECCE – Il Venezia di Mister Paolo Zanetti pareggia 1 a 1 contro il Lecce di Corini nel ritorno della semifinale dei play off del campionato di Serie B 2020-2021 e accede alla finale. Ad Aramu, in ret ...Il Venezia si è qualificato per la finale playoff e attenderà di conoscere il risultato della sfida tra il Monza e il Cittadella.