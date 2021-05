L'eredità, la new entry Giulia fa cilecca: continua il filone negativo (Di giovedì 20 maggio 2021) Nella puntata di giovedì 20 maggio, Flavio Insinna ha accolto nella grande famiglia de L'eredità una nuova campionessa: Giulia. La ragazza, laureata, sogna di diventare ambasciatrice. Al suo debutto, la nuova arrivata è subito riuscita a guadagnarsi un posto al Triello e poi, successivamente, è approdata alla fase finale del game show di mamma Rai. Nonostante la preparazione di Giulia, non c'è stata alcuna vittoria da celebrare, ma scopriamo quali sono state le parole in gioco di questo avvincente appuntamento. L'eredità accoglie la nuova campionessa Giulia A darsi battaglia al Triello sono stati la new entry Giulia, il campione del giorno precedente Nicola e la conduttrice radiofonica Marta. Dopo aver risposto ad una variegata sfilza di domande, alla fine ad imporsi ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 20 maggio 2021) Nella puntata di giovedì 20 maggio, Flavio Insinna ha accolto nella grande famiglia de L'una nuova campionessa:. La ragazza, laureata, sogna di diventare ambasciatrice. Al suo debutto, la nuova arrivata è subito riuscita a guadagnarsi un posto al Triello e poi, successivamente, è approdata alla fase finale del game show di mamma Rai. Nonostante la preparazione di, non c'è stata alcuna vittoria da celebrare, ma scopriamo quali sono state le parole in gioco di questo avvincente appuntamento. L'accoglie la nuova campionessaA darsi battaglia al Triello sono stati la new, il campione del giorno precedente Nicola e la conduttrice radiofonica Marta. Dopo aver risposto ad una variegata sfilza di domande, alla fine ad imporsi ...

