In Edicola sul Fatto Quotidiano del 20 Maggio: Fontana, altri 2 conti svizzeri a sua insaputa (Di giovedì 20 maggio 2021) Milano. I legali: “Siamo preparati a commenti e battute” Fontana, ecco altri 2 conti in Svizzera a sua insaputa altri due conti in Svizzera. Di uno il presidente della Regione Lombardia dice di non sapere nulla. Era già accaduto per altro conto. Ora si replica. Ed è una replica spiegata in parte e per un solo nuovo conto ieri dai legali del governatore, che però, secondo la Procura, non fa chiarezza sul come siano Transizione enologica di Marco Travaglio Chi di voi non ha mai sognato un mini-reattore nucleare nel suo giardino, balcone, terrazzo o tetto accanto all’antenna della tv e all’aggeggio dello split? Ora quel sogno sta per diventare realtà grazie al Superministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, quello che Grillo ha scambiato per grillino. Per ... Leggi su cityroma (Di giovedì 20 maggio 2021) Milano. I legali: “Siamo preparati a commenti e battute”, eccoin Svizzera a suaduein Svizzera. Di uno il presidente della Regione Lombardia dice di non sapere nulla. Era già accaduto per altro conto. Ora si replica. Ed è una replica spiegata in parte e per un solo nuovo conto ieri dai legali del governatore, che però, secondo la Procura, non fa chiarezza sul come siano Transizione enologica di Marco Travaglio Chi di voi non ha mai sognato un mini-reattore nucleare nel suo giardino, balcone, terrazzo o tetto accanto all’antenna della tv e all’aggeggio dello split? Ora quel sogno sta per diventare realtà grazie al Superministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, quello che Grillo ha scambiato per grillino. Per ...

fattoquotidiano : Hai avuto il Covid? Rispondi al questionario del #FattoQuotidiano per una grande indagine dal basso su virus e prim… - fattoquotidiano : Uno stop per i piccoli Comuni che hanno in gestione il servizio idrico integrato sul loro territorio: è nella bozza… - fattoquotidiano : Mi faccio vanto, modestamente, di anticiparvi un tema che resterà sul girarrosto delle notizie (e commenti, corsivi… - GiuseppePepe10 : RT @fattoquotidiano: In Edicola sul Fatto Quotidiano del 20 Maggio: Fontana, altri 2 conti svizzeri a sua insaputa - Ariel48536344 : RT @fattoquotidiano: In Edicola sul Fatto Quotidiano del 20 Maggio: Fontana, altri 2 conti svizzeri a sua insaputa -