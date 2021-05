Giochi, Zega (Codere Italia): ‘90% fatturato in fumo, riaprire subito e sostegni al settore’ (Di giovedì 20 maggio 2021) Ancora nubi pesanti sul comparto del gioco legale, che continua a essere chiuso per decreto. Nell’ ‘annus horribilis’ del covid da Marco Zega, direttore amministrativo e finanziario di Codere Italia, il network di sale bingo e gaming hall, arriva il forte allarme per un settore “dove si è potuto lavorare 4 mesi su 16 e il 90 per cento del fatturato è già andato in fumo”. Riaperture immediate e sostegni sono quindi, secondo Zega, un tema non più rinviabile, non solo per preservare posti di lavoro ma contro la recrudescenza del gioco illegale. “Si può riaprire subito. Ci sono già protocolli di sicurezza validati che consentono l’entrata nelle sale in totale sicurezza. A differenza poi che in altri settori come la ristorazione, nelle ... Leggi su italiasera (Di giovedì 20 maggio 2021) Ancora nubi pesanti sul comparto del gioco legale, che continua a essere chiuso per decreto. Nell’ ‘annus horribilis’ del covid da Marco, direttore amministrativo e finanziario di, il network di sale bingo e gaming hall, arriva il forte allarme per un settore “dove si è potuto lavorare 4 mesi su 16 e il 90 per cento delè già andato in”. Riaperture immediate esono quindi, secondo, un tema non più rinviabile, non solo per preservare posti di lavoro ma contro la recrudescenza del gioco illegale. “Si può. Ci sono già protocolli di sicurezza validati che consentono l’entrata nelle sale in totale sicurezza. A differenza poi che in altri settori come la ristorazione, nelle ...

