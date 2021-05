Gazzetta: Adl ha sondato più candidati per il post Gattuso ma non ha ancora chiuso trattative (Di giovedì 20 maggio 2021) Chi sarà il tecnico del Napoli la prossima stagione? La Gazzetta dello Sport considera remota la possibilità di un ripensamento di De Laurentiis, dunque una riconferma di Gattuso. Ma non la esclude del tutto. “E se lunedì il proprietario della società napoletana si rendesse conto che è meglio mediare e restare sulla vecchia strada? È un’ipotesi per ora remota, considerato l’orgoglio dei protagonisti della vicenda. Tuttavia un colpo di scena non è da accantonare del tutto. A tal proposito va osservato come in queste settimane il Napoli abbia sondato più candidati tutti di livello. Eppure Adl è rimasto sempre ad un passo dalle intese, senza mai chiudere per davvero. Anche con Luciano Spalletti tutto appare pronto da diverse settimane: al punto che molti hanno dato per chiuso l’affare. Invece Aurelio, ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 20 maggio 2021) Chi sarà il tecnico del Napoli la prossima stagione? Ladello Sport considera remota la possibilità di un ripensamento di De Laurentiis, dunque una riconferma di. Ma non la esclude del tutto. “E se lunedì il proprietario della società napoletana si rendesse conto che è meglio mediare e restare sulla vecchia strada? È un’ipotesi per ora remota, considerato l’orgoglio dei protagonisti della vicenda. Tuttavia un colpo di scena non è da accantonare del tutto. A tal proposito va osservato come in queste settimane il Napoli abbiapiùtutti di livello. Eppure Adl è rimasto sempre ad un passo dalle intese, senza mai chiudere per davvero. Anche con Luciano Spalletti tutto appare pronto da diverse settimane: al punto che molti hanno dato perl’affare. Invece Aurelio, ...

