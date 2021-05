Fumo, Beatrice (UniTorino): “Da Ue repressione e tassazioni, così non si aiuta a smettere” (Di giovedì 20 maggio 2021) La strategia di lotta al cancro promossa dalla Commissione europea con lo Europe’s Beating Cancer Plan “è corretta sul piano teorico”, perché punta “ad eliminare il Fumo e chiede comportamenti virtuosi nel mangiare la carne o bere gli alcolici. Ma una cosa è mettere a fuoco le cause dei tumori, altra è realizzare gli obiettivi. Eliminare il consumo di alcolici lo reputo utopistico, così come azzerare quello di carne e pensare di far smettere di fumare dall’oggi al domani. Ma soprattutto pensare di farlo con divieti e tassazioni. Si deve capire che la repressione e le regole non sono l’unica strada possibile. Come si aiutano le persone che non riescono a cambiare abitudini? Il vecchio modello del proibizionismo è fallimentare”. Lo sottolinea all’Adnkronos Salute Fabio ... Leggi su italiasera (Di giovedì 20 maggio 2021) La strategia di lotta al cancro promossa dalla Commissione europea con lo Europe’s Beating Cancer Plan “è corretta sul piano teorico”, perché punta “ad eliminare ile chiede comportamenti virtuosi nel mangiare la carne o bere gli alcolici. Ma una cosa è mettere a fuoco le cause dei tumori, altra è realizzare gli obiettivi. Eliminare il consumo di alcolici lo reputo utopistico,come azzerare quello di carne e pensare di fardi fumare dall’oggi al domani. Ma soprattutto pensare di farlo con divieti e. Si deve capire che lae le regole non sono l’unica strada possibile. Come sino le persone che non riescono a cambiare abitudini? Il vecchio modello del proibizionismo è fallimentare”. Lo sottolinea all’Adnkronos Salute Fabio ...

