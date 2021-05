Fi | Patriciello | ‘Gestione De Siano in Campania non democratica | non stupisce calo consensi’

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 20 maggio 2021) “Dopo le recenti nomine del coordinatore regionale di Forza Italia incredo sia arrivato il momento di dire con chiarezza che la gestione portata avanti dal senatore Denon ha nulla a che vedere con la democrazia e il confronto interno. In questi quindici anni in cui ho rappresentato Forza Italia al Parlamento europeo non ho mai interferito nella gestione territoriale del partito, nonostante sia sempre stato tra i primi eletti in ogni competizione elettorale grazie alle migliaia di consensi raccolti in quasi ogni comune delle cinque province della”. Così l’europarlamentare di Forza Italia Aldo. “L’ho fatto – prosegue – sia per rispetto nei confronti del coordinamento regionale sia perché, in tutta onestà, mi sarei aspettato di essere coinvolto di più nelle scelte organizzative del ...