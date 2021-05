Esplosione e incendio in casa, si cercano 2 persone (Di giovedì 20 maggio 2021) Esplosione e incendio in un'abitazione a Borgo di Dudda, frazione del comune di Greve in Chianti (Firenze), che è crollata: tra le macerie i vigili del fuoco, intervenuti insieme ai carabinieri, ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 20 maggio 2021)in un'abitazione a Borgo di Dudda, frazione del comune di Greve in Chianti (Firenze), che è crollata: tra le macerie i vigili del fuoco, intervenuti insieme ai carabinieri, ...

