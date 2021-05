CorSport | il Napoli riprenderà a trattare per Zaccagni quando avrà stato scelto il nuovo allenatore

(Di giovedì 20 maggio 2021) L’interesse di mercato delperresta vivo, ma occorre attendere l’arrivo deltecnico, scrive il Corriere dello Sport. A gennaio sembrava fatta, illo aveva prenotato, anticipando la concorrenza. “Non potevano prevedere, entrambi, ciò che poi sarebbe accaduto: De Laurentiis, in questi mesi, ha fatto diverse valutazioni, e il mercato, pur muovendosi, è rimasto sospeso, come certe operazioni che sembravano vicine alla conclusione”.ricambia l’interesse del, ma bisogna ancora aspettare del tempo. “Al momento è tutto fermo, come ha ribadito più volte il suo agente, Fausto Pari, ex calciatore – tra le altre – del, maDe Laurentiissciolto le riserve sul nome del ...

Advertising

antonioilbarone : @CorSport state diventando come la Gazzetta e Tutto Sport Cioè ridicoli volete solo il male del Napoli vergognatevi servi della juve - napolista : L’interesse del calciatore è ricambiato, il Napoli lo ha prenotato a gennaio, ma al momento è tutto fermo. - mimmo_on_Ras : Nessun Camorrista sugli spalti. Niente fischi all'inno nazionale. Gli sconfitti che ritirano le medaglie. Abbracci… - gianlucasimone1 : @CorSport Credo dovreste essere denunciati per violazione della privacy, dato che presumo abbiate messo della cimic… - Renato1753 : @CorSport Forse ha ragione Insigne seguirà Gattuso che rinnova con il Napoli. ???????? -

Ultime Notizie dalla rete : CorSport Napoli

IlNapolista

Ma c'è anche il tecnico del... che continua le terapie e il lavoro in palestra Il Corriere dello Sport non esclude il ritorno in campo di Koulibaly per l'ultima di campionato delcontro il Verona. Sarà una decisione presa ...L'agente del mancino ha fatto visita a Castel Volturno. Dalla Turchia, invece, annunciano come imminente l'acquisto del difensore cileno Enzo Roco Il Napoli si guarda intorno sul mercato. Per ...Allegri, Spalletti, Sarri, Benítez, Mazzarri, Italiano, Juric e chi più ne ha più ne metta. Sono solo alcuni dei nomi pubblicati sui giornali durante ...