Clemente di San Luca: Le parole di Gasperini confermano che il sistema è marcio. RAI collusa (Di giovedì 20 maggio 2021) “Un po’ di delusione, una partita tirata, anche bella. Non è stata fortunata per gli episodi, come il rigore su Pessina. Io ho avuto la sensazione che fosse rigore, si percepiva che Pessina era stato caricato“. Le parole di Gasperini dopo la finale di coppa Italia tra Atalanta e Juventus non hanno lasciato indifferenti i tanti appassionati del calcio. Gli arbitri continuano ad essere protagonisti con decisioni che influiscono nettamente sulla classifica generale della serie A.Guido Clemente di San Luca, professore ordinario di diritto amministrativo presso la facoltà di Giurisprudenza della Seconda Università degli Studi di Napoli, è intervenuto sull’argomento ai microfoni di Radio Punto Nuovo: “Le parole ‘frenate’ di Gasperini nel post-partita hanno confermato che l’intero ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 20 maggio 2021) “Un po’ di delusione, una partita tirata, anche bella. Non è stata fortunata per gli episodi, come il rigore su Pessina. Io ho avuto la sensazione che fosse rigore, si percepiva che Pessina era stato caricato“. Ledidopo la finale di coppa Italia tra Atalanta e Juventus non hanno lasciato indifferenti i tanti appassionati del calcio. Gli arbitri continuano ad essere protagonisti con decisioni che influiscono nettamente sulla classifica generale della serie A.Guidodi San, professore ordinario di diritto amministrativo presso la facoltà di Giurisprudenza della Seconda Università degli Studi di Napoli, è intervenuto sull’argomento ai microfoni di Radio Punto Nuovo: “Le‘frenate’ dinel post-partita hanno confermato che l’intero ...

Advertising

zazoomblog : Clemente di San Luca: Le parole di Gasperini confermano che il sistema è marcio. RAI collusa - #Clemente #Luca:… - GruppoHera : ??Riapre, il 21/05 alle 8.30, la #StazioneEcologica del #GruppoHera a San Clemente (RN), a seguito di interventi di… - Salvato95551627 : RT @napolimagazine: COPPA ITALIA - Clemente di San Luca: 'Gli episodi arbitrali dei primi 45 minuti sono clamorosi, non è stato applicato i… - susydigennaro : RT @napolimagazine: COPPA ITALIA - Clemente di San Luca: 'Gli episodi arbitrali dei primi 45 minuti sono clamorosi, non è stato applicato i… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: COPPA ITALIA - Clemente di San Luca: 'Gli episodi arbitrali dei primi 45 minuti sono clamorosi, non è stato applicato i… -