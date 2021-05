Cine34 | «100% ABATANTUONO» | una serata dedicata all’attore

(Di giovedì 20 maggio 2021)dedica unaa Diegoin occasione del suo 66esimo compleanno. Giovedì 20 maggio, a partire dalle ore 18.45, tre pellicole raccontano l’amatissimo attore, sceneggiatore, comico, conduttore e regista milanese., l’omaggio a Diegoin occasione del 66esimo compleanno Diego– Photo Credits: Giulia Bresciani, Mediasetdedica una triplete-omaggio a Diegoin occasione del 66esimo compleanno dell’attore. La– intitolata «» – prende il via ore 18.45; inizia con Il barbiere di Rio, prosegue alle 21.00 con Belli di Papà e si conclude alle 22.55 con Puerto Escondido. In prime-time spicca Belli di Papà, pellicola ...

