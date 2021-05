Ci ha lasciati Kentaro Miura: l’autore di Berserk (Di giovedì 20 maggio 2021) Tutti gli amanti di Berserk, ma non solo, tutti gli amanti dei manga piangono e si stringono (anche se virtualmente) per la scomparsa di Kentaro Miura, grande maestro e celebre autore, si sa, del capolavoro Berserk. Miura si è spento all’età di 54 anni il 6 Maggio 2021 a causa di una dissezione aortica acuta. I funerali si sono tenuti in forma privata e la notizia è stata divulgata solo di recente. Che fine farà Berserk senza Kentaro Miura? Ricordiamo che la serializzazione dell’opera era iniziata nel 1989 e che l’ultimo capitolo uscito è stato il 363 il 22 Gennaio 2021, mentre in un’intervista il maestro aveva comunicato l’intenzione di concludere la serie ad Aprile 2021. Come andrà a finire? Ce lo chiediamo tutti. Noi della redazione ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 20 maggio 2021) Tutti gli amanti di, ma non solo, tutti gli amanti dei manga piangono e si stringono (anche se virtualmente) per la scomparsa di, grande maestro e celebre autore, si sa, del capolavorosi è spento all’età di 54 anni il 6 Maggio 2021 a causa di una dissezione aortica acuta. I funerali si sono tenuti in forma privata e la notizia è stata divulgata solo di recente. Che fine faràsenza? Ricordiamo che la serializzazione dell’opera era iniziata nel 1989 e che l’ultimo capitolo uscito è stato il 363 il 22 Gennaio 2021, mentre in un’intervista il maestro aveva comunicato l’intenzione di concludere la serie ad Aprile 2021. Come andrà a finire? Ce lo chiediamo tutti. Noi della redazione ...

