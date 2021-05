Canoa velocità oggi, Qualificazioni Olimpiadi: orari 20 maggio, tv, programma, streaming, italiani in gara (Di giovedì 20 maggio 2021) Giovedì 20 e venerdì 21 maggio si terranno a Barnaul, in Russia, le gare mondiali di qualificazione olimpica della Canoa velocità: l’Italia proverà a conquistare l’unico pass in palio nel K1 1000 maschile, nel C1 1000 maschile e nel K1 500 femminile. Le altre specialità che metteranno i palio un pass saranno il C1 200 femminile, il K1 200 femminile ed il K1 200 femminile. Va ricordato che l’Italia ha già qualificato l’imbarcazione nel K1 200 maschile, nel K2 1000 maschile e nel K1 200 femminile. Prenderanno parte alla due giorni di qualificazione olimpica per l’Italia Andrea Schera nel K1 1000 maschile, Carlo Tacchini nel C1 1000 maschile ed Agata Fantini nel K1 500 femminile. Giovedì 20 si disputeranno batterie e semifinali, mentre venerdì 21 andranno in scena le finali. La diretta streaming sarà fruibile su ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 maggio 2021) Giovedì 20 e venerdì 21si terranno a Barnaul, in Russia, le gare mondiali di qualificazione olimpica della: l’Italia proverà a conquistare l’unico pass in palio nel K1 1000 maschile, nel C1 1000 maschile e nel K1 500 femminile. Le altre specialità che metteranno i palio un pass saranno il C1 200 femminile, il K1 200 femminile ed il K1 200 femminile. Va ricordato che l’Italia ha già qualificato l’imbarcazione nel K1 200 maschile, nel K2 1000 maschile e nel K1 200 femminile. Prenderanno parte alla due giorni di qualificazione olimpica per l’Italia Andrea Schera nel K1 1000 maschile, Carlo Tacchini nel C1 1000 maschile ed Agata Fantini nel K1 500 femminile. Giovedì 20 si disputeranno batterie e semifinali, mentre venerdì 21 andranno in scena le finali. La direttasarà fruibile su ...

