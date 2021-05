Buffon Juve, dai primi giorni in bianconero alla nascita del mito – VIDEO (Di giovedì 20 maggio 2021) Buffon Juve: le origini del mito e le prime volte in bianconero. Il racconto dei primi momenti del portiere a Torino – VIDEO Come nei migliori romanzi meglio partire dall’inizio per gustarsi meglio l’epilogo, serve riavvolgere il nastro di un paio di decenni e tornare agli esordi per comprendere nei dettagli il fenomeno Gigi Buffon. Sbarca sul pianeta Juventus il 13 luglio 2001, con un sorriso un po’ così e i capelli un po’ così, inconsapevole di quello che sarebbe diventato, da lì a poco. «Il numero di maglia? Penso comunque che sia l’1» la prima battuta per stemperare la tensione. Nemmeno il tempo delle presentazioni ufficiali con i nuovi compagni e si parte, direzione Chatillon per il ritiro pre campionato, e il primo bagno di folla da giocatore ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 20 maggio 2021): le origini dele le prime volte in. Il racconto deimomenti del portiere a Torino –Come nei migliori romanzi meglio partire dall’inizio per gustarsi meglio l’epilogo, serve riavvolgere il nastro di un paio di decenni e tornare agli esordi per comprendere nei dettagli il fenomeno Gigi. Sbarca sul pianetantus il 13 luglio 2001, con un sorriso un po’ così e i capelli un po’ così, inconsapevole di quello che sarebbe diventato, da lì a poco. «Il numero di maglia? Penso comunque che sia l’1» la prima battuta per stemperare la tensione. Nemmeno il tempo delle presentazioni ufficiali con i nuovi compagni e si parte, direzione Chatillon per il ritiro pre campionato, e il primo bagno di folla da giocatore ...

